Ещё
Орбан в четвертый раз станет премьером Венгрии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виктор Орбан в четвертый раз станет премьером Венгрии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: AP
Правоконсервативной венгерской партии "ФИДЕС" во главе с действующим премьером Виктором Орбаном вновь не придется искать новых союзников для коалиции.
По итогам воскресных выборов традиционный альянс "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии получил конституционное большинство в две трети голосов, достаточное для формирования правительства. Орбан возглавит его третий раз подряд с 2010 года. А за всю его карьеру это будет уже четвертый премьерский срок 54-летнего политика, который вновь сумел найти подход к избирателям.
Явка на парламентских выборах в Венгрии оказалась рекордно высокой и составила почти 70 процентов
Комментаторы в шутку окрестили победу главы "ФИДЕС" "орбанизацией". Самому Виктору Орбану подобный политический юмор скорее льстит. Вопреки многим экспертным заключениям о том, что венгры устали от правых консерваторов, последние удержали свои позиции. По итогам обработки 95 процентов бюллетеней правящая коалиция получает 48,64 процента голосов, или 133 депутатских кресла из 199 в соответствии с новым избирательным законодательством, опробованным еще на прошлых выборах. Явка на этот раз оказалась рекордно высокой и составила почти 70 процентов.
Аналитики признают: в пользу Орбана сыграла как верно выбранная избирательная стратегия, так и разобщенность венгерской оппозиции. Недаром ее лидеры после подсчета голосов поспешили заявить об уходе в отставку. Это сделал и амбициозный Габор Вона, глава ультраправой партии "Йоббик", которая оказалась на втором месте с 26 мандатами, однако не сумела существенно перетянуть на свою сторону электорат Орбана, так и руководство альянса социалистов, для которых результаты голосования стали настоящим провалом. Сам Орбан поспешил в ночь с воскресенья на понедельник, не дожидаясь официальных итогов народного волеизъявления, выйти на берег Дуная к своим сторонником и поздравить их с общей победой, которая позволит правительству "защитить Венгрию".
В ходе предвыборной кампании Виктор Орбан и его команда не стали размывать повестку и сфокусировались на тех проблемах, которые больше всего волнуют граждан. Прежде всего на миграционной политике. Как известно, Будапешт продолжает сопротивляться приему беженцев по определенной Брюсселем квоте (она составляет 1300 человек), хотя в конце прошлого года Еврокомиссия подала иск против венгерского правительства за отказ участвовать в общей программе по распределению мигрантов. Очевидно, что в ближайшее время баталии между Будапештом и еврочиновниками продолжатся.
Как признает немецкий журнал Focus, переизбрание Виктора Орбана "не упростит поиск компромиссов в Европейском совете", в том числе по вопросу миграционной реформы. Тем более что венгров поддерживают другие республики Центральной Европы. После того как Орбан получил новый кредит доверия от сограждан, он сможет разговаривать с Брюсселем с более сильных позиций. Наблюдатели обратили внимание на тот факт, что одной из первых его поздравила с победой канцлер Германии Ангела Меркель. "Наши страны связывают общая история, и Венгрия может положиться на Германию как на надежного партнера", — озвучил вчера послание Меркель официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Не забыл он упомянуть и о "существующих разногласиях", однако, по его словам, Берлин намерен и впредь сотрудничать с венгерскими властями "на основе ценностей Евросоюза". Эксперт Штефан Лене, которого цитирует Focus, напоминает, что "Орбан чрезвычайно опытный политик, имеющий хорошие связи с немецкими христианскими демократами".
Что касается социально-экономического курса, то премьер записал в свой актив экономический рост в 4 с лишним процента за прошлый год и довольно низкий уровень безработицы.
Российская Газета: последние новости
Минобороны России: Авиаудар по сирийскому аэродрому нанес Израиль СМИ: Скрипалей отравили гелем, нанесенным на ручку двери В Варшаве откроют памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением385
Сын Табакова взбесил народ22
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня63
Дело Скрипаля завернуло в Сирию69
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1035
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение