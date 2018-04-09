Виктор Орбан в четвертый раз станет премьером Венгрии

Правоконсервативной венгерской партии "ФИДЕС" во главе с действующим премьером Виктором Орбаном вновь не придется искать новых союзников для коалиции.

По итогам воскресных выборов традиционный альянс "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии получил конституционное большинство в две трети голосов, достаточное для формирования правительства. Орбан возглавит его третий раз подряд с 2010 года. А за всю его карьеру это будет уже четвертый премьерский срок 54-летнего политика, который вновь сумел найти подход к избирателям.

Явка на парламентских выборах в Венгрии оказалась рекордно высокой и составила почти 70 процентов

Комментаторы в шутку окрестили победу главы "ФИДЕС" "орбанизацией". Самому Виктору Орбану подобный политический юмор скорее льстит. Вопреки многим экспертным заключениям о том, что венгры устали от правых консерваторов, последние удержали свои позиции. По итогам обработки 95 процентов бюллетеней правящая коалиция получает 48,64 процента голосов, или 133 депутатских кресла из 199 в соответствии с новым избирательным законодательством, опробованным еще на прошлых выборах. Явка на этот раз оказалась рекордно высокой и составила почти 70 процентов.

Аналитики признают: в пользу Орбана сыграла как верно выбранная избирательная стратегия, так и разобщенность венгерской оппозиции. Недаром ее лидеры после подсчета голосов поспешили заявить об уходе в отставку. Это сделал и амбициозный Габор Вона, глава ультраправой партии "Йоббик", которая оказалась на втором месте с 26 мандатами, однако не сумела существенно перетянуть на свою сторону электорат Орбана, так и руководство альянса социалистов, для которых результаты голосования стали настоящим провалом. Сам Орбан поспешил в ночь с воскресенья на понедельник, не дожидаясь официальных итогов народного волеизъявления, выйти на берег Дуная к своим сторонником и поздравить их с общей победой, которая позволит правительству "защитить Венгрию".

В ходе предвыборной кампании Виктор Орбан и его команда не стали размывать повестку и сфокусировались на тех проблемах, которые больше всего волнуют граждан. Прежде всего на миграционной политике. Как известно, Будапешт продолжает сопротивляться приему беженцев по определенной Брюсселем квоте (она составляет 1300 человек), хотя в конце прошлого года Еврокомиссия подала иск против венгерского правительства за отказ участвовать в общей программе по распределению мигрантов. Очевидно, что в ближайшее время баталии между Будапештом и еврочиновниками продолжатся.

Как признает немецкий журнал Focus, переизбрание Виктора Орбана "не упростит поиск компромиссов в Европейском совете ", в том числе по вопросу миграционной реформы. Тем более что венгров поддерживают другие республики Центральной Европы. После того как Орбан получил новый кредит доверия от сограждан, он сможет разговаривать с Брюсселем с более сильных позиций. Наблюдатели обратили внимание на тот факт, что одной из первых его поздравила с победой канцлер Германии Ангела Меркель . "Наши страны связывают общая история, и Венгрия может положиться на Германию как на надежного партнера", — озвучил вчера послание Меркель официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт . Не забыл он упомянуть и о "существующих разногласиях", однако, по его словам, Берлин намерен и впредь сотрудничать с венгерскими властями "на основе ценностей Евросоюза ". Эксперт Штефан Лене, которого цитирует Focus, напоминает, что "Орбан чрезвычайно опытный политик, имеющий хорошие связи с немецкими христианскими демократами".

Что касается социально-экономического курса, то премьер записал в свой актив экономический рост в 4 с лишним процента за прошлый год и довольно низкий уровень безработицы.