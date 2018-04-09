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МВФ лишил Киев двух миллиардов долларов
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МВФ лишил Киев двух миллиардов долларов 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
Международный валютный фонд (МФВ) более чем вдвое сократил размер финансовой помощи Украине на 2018 год, что следует из консенсус-прогноза украинского министерства экономического развития.
Так, Киев получит 1,5 миллиарда долларов, хотя изначально предполагалось, что транш составит 3,5 миллиарда. Прогноз на 2019-2021 годы также стал менее оптимистичным. В 2019 году Киев рассчитывает на 2 миллиарда долларов вместо 4,4 миллиарда, в 2020-м — на 1,5 миллиарда (ранее — 3,3 миллиарда). На 2021 год, согласно документу, запланирован 1 миллиард.
Четырехлетняя программа помощи Украине предусматривает предоставление кредита на 17,5 миллиарда долларов. В ответ Киев должен выполнить ряд требований по ужесточению социальной политики и борьбе с коррупцией. На сегодняшний день украинские власти ожидают пятый по счету транш, однако дата его выделения пока не определена.
Президент Украины Петр Порошенко в феврале признался, что гордится полученными при нем кредитами МВФ. При этом совокупная задолженность Киева перед иностранными кредиторами по итогам 2017 года выросла до 76,3 миллиарда долларов. Ежегодно только на обслуживание госдолга страна тратит пять миллиардов долларов.
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