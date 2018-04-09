МВФ лишил Киев двух миллиардов долларов

Так, Киев получит 1,5 миллиарда долларов, хотя изначально предполагалось, что транш составит 3,5 миллиарда. Прогноз на 2019-2021 годы также стал менее оптимистичным. В 2019 году Киев рассчитывает на 2 миллиарда долларов вместо 4,4 миллиарда, в 2020-м — на 1,5 миллиарда (ранее — 3,3 миллиарда). На 2021 год, согласно документу, запланирован 1 миллиард.

Четырехлетняя программа помощи Украине предусматривает предоставление кредита на 17,5 миллиарда долларов. В ответ Киев должен выполнить ряд требований по ужесточению социальной политики и борьбе с коррупцией. На сегодняшний день украинские власти ожидают пятый по счету транш, однако дата его выделения пока не определена.