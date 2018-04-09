Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

Рубль рухнул
Курс доллара поднялся выше 59 рублей впервые с 25 декабря. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что с 1 июля 2018 года в России возможен рост стоимости коммунальных услуг «в районе четырех процентов». Об этом пишут «Известия».
Российские богачи за полдня потеряли 3,3 млрд долларов
Попавшие под новые американские санкции российские бизнесмены за полдня потеряли 3,3 млрд долларов своего совокупного состояния, пишут СМИ.
Тулееву предложили новую должность
Глава кемеровского облсовета подал в отставку в пользу Тулеева
Председатель парламента Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора Амана Тулеева главой облсовета.
США захотели сталинского «бога войны»
Американским военным необходима такая же мощная дальнобойная артиллерия, какая в настоящее время имеется в распоряжении российских, пишет Майкл Пек в The National Interest.
Царев назвал следующего президента Украины
Народный депутат Украины Олег Царев заявил, что Вашингтон готов сместить Петра Порошенко и на освободившееся место назначить более управляемую фигуру. По его убеждению, США могут сделать ставку на известного музыканта Святослава Вакарчука из группы "Океан Эльзы".
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» сулит Украине «огромным ущербом», это «чисто политический проект», заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов побеседовал с сыном Виктора Черномырдина Андреем о прогнозах бывшего премьер-министра, касавшихся украинского кризиса.
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Генпрокуратура РФ обнародовала письма на имя Терезы Мэй, отправленные в тот период, когда британский премьер возглавляла МВД страны. Документы опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Ракеты, атаковавшие авиабазу "Тийфор" (Т-4) в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря, сообщает телеканал "Аль-Маядин".