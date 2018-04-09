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Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Рубль рухнул
Курс доллара поднялся выше 59 рублей впервые с 25 декабря. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что с 1 июля 2018 года в России возможен рост стоимости коммунальных услуг «в районе четырех процентов». Об этом пишут «Известия».
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Российские богачи за полдня потеряли 3,3 млрд долларов
Попавшие под новые американские санкции российские бизнесмены за полдня потеряли 3,3 млрд долларов своего совокупного состояния, пишут СМИ.
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Тулееву предложили новую должность
Глава кемеровского облсовета подал в отставку в пользу Тулеева
Председатель парламента Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора Амана Тулеева главой облсовета.
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США захотели сталинского «бога войны»
Американским военным необходима такая же мощная дальнобойная артиллерия, какая в настоящее время имеется в распоряжении российских, пишет Майкл Пек в The National Interest.
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Царев назвал следующего президента Украины
Народный депутат Украины Олег Царев заявил, что Вашингтон готов сместить Петра Порошенко и на освободившееся место назначить более управляемую фигуру. По его убеждению, США могут сделать ставку на известного музыканта Святослава Вакарчука из группы "Океан Эльзы".
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Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» сулит Украине «огромным ущербом», это «чисто политический проект», заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Handelsblatt.
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Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов побеседовал с сыном Виктора Черномырдина Андреем о прогнозах бывшего премьер-министра, касавшихся украинского кризиса.
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Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Генпрокуратура РФ обнародовала письма на имя Терезы Мэй, отправленные в тот период, когда британский премьер возглавляла МВД страны. Документы опубликованы в Telegram-канале ведомства.
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Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Ракеты, атаковавшие авиабазу "Тийфор" (Т-4) в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
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