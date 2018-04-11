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Трамп рассказал о будущем отношений между Россией и США 

РИА Новости 11 апреля 2018
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, страна установит нормальные отношения с Россией и даже Ираном в будущем, но не исключил, что этого не произойдет.
"Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или она присоединится к цивилизованным странам, как к силам стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, может быть, нет", — сказал Трамп, выступая с обращением к нации.
"Могу сказать, что мы можем много чего предложить — самую великую и могущественную экономику в мировой истории", — добавил он.
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