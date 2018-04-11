Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, страна установит нормальные отношения с Россией и даже Ираном в будущем, но не исключил, что этого не произойдет.
"Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или она присоединится к цивилизованным странам, как к силам стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, может быть, нет", — сказал Трамп, выступая с обращением к нации.
"Могу сказать, что мы можем много чего предложить — самую великую и могущественную экономику в мировой истории", — добавил он.