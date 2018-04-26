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Пашинян попытается усмирить автолихачей
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Пашинян попытается усмирить автолихачей, пользующихся ситуацией в Армении 

РИА Новости
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян сообщил, что попытается в четверг усмирить автолихачей, появившихся на дорогах страны на фоне протестных акций.
В армянских СМИ и соцсетях публикуется информация о многочисленных случаях нарушения правил дорожного движения водителями, которые представляются участниками акций протеста. Согласно публикациям, водители, удаляя или прикрывая номера машин, игнорируют сигналы светофоров, превышают скорость, двигаются по встречной полосе.
"В четверг всерьез займусь вопросом, связанным с машинами без номеров и отталкивающим поведением водителей", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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