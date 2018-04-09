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Царев назвал следующего президента Украины
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Назван следующий президент Украины 

Дни.ру 1 час назад
Народный депутат Украины Олег Царев заявил, что Вашингтон готов сместить Петра Порошенко и на освободившееся место назначить более управляемую фигуру. По его убеждению, США могут сделать ставку на известного музыканта Святослава Вакарчука из группы "Океан Эльзы".
Царев рассказал в эфире канала "День ТВ", что подготовка "новой украинской элиты" идет полным ходом, и активное участие в ней принимает зять экс-президента Леонида Кучмы, олигарх Виктор Пинчук. По словам украинского политика, нынешнему президенту Петру Порошенко смогут гарантировать личную безопасность и свободу, если он воздержится от выдвижения своей кандидатуры на следующих выборах и поддержит ставленника США.
"Петр Порошенко обещает, как обещал в свое время Янукович, но ничего не делает из того, что обещает. Идеальный вариант для США — это приведение своего, полностью управляемого кандидата. Мне кажется, что США остановятся на Вакарчуке", — сказал Царев.
По информации депутата, Пинчук уже перечислил достаточно большие деньги — 20 миллионов. Первый транш около десяти миллионов долларов пошел на обучение людей, которые составят новую элиту.
"Если дожмут Порошенко, чтобы он сделал ставку вместе под условие неприкосновенности и невозбуждение уголовных дел против него лично, если он будет помогать Вакарчуку, то достаточно высоки шансы того, что он выиграет президентские выборы", — добавил Царев.
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