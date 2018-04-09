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Порошенко и Эрдоган встретились в аэропорту «на ногах»
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Порошенко и Эрдоган встретились в аэропорту Стамбула «на ногах» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Пресс-служба президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила РИА Новости его встречу с украинским коллегой Петром Порошенко в Стамбуле, уточнив, что она прошла в аэропорту "на ногах".
Как ранее сообщила пресс-служба Порошенко, президент Украины понедельник прибыл в Стамбул, где встретился с Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. По информации пресс-службы по итогам встречи, Турция выразила готовность участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе.
"Наш уважаемый президент перед отправлением из Стамбула в Анкару поговорил на ногах в аэропорту с прибывшим в Стамбул президентом Украины", — сказал собеседник агентства. Он не сообщил каких-либо дополнительных подробностей.
В свою очередь Чавушоглу написал в Twitter, что в рамках однодневного визита Порошенко и сопровождающей его делегации обсудили двусторонние отношения и региональные процессы. По сообщению агентства Anadolu, встреча прошла в здании международного аэропорта Ататюрка в Стамбуле.
Визит Порошенко в Турцию не был заранее анонсирован пресс-службами Эрдогана и турецкого МИД.
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