Киев заявил о поддержке Турцией миротворческой миссии

В администрации Порошенко заявили, что Турция готова участвовать в миссии ООН в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу . Как заявила в понедельник пресс-служба главы украинского государства, в ходе переговоров турецкая сторона выразила готовность принимать участие в миссии ООН в Донбассе. "Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", — говорится в сообщении. В администрации Порошенко добавили, что украинский президент проинформировал турецкую сторону о ситуации в Донбассе. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили подготовку Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между странами. "Отдельно были обсуждены ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром", — добавили в пресс-службе.