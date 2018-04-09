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Киев заявил о поддержке Турцией миротворческой миссии
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В администрации Порошенко заявили, что Турция готова участвовать в миссии ООН в Донбассе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как заявила в понедельник пресс-служба главы украинского государства, в ходе переговоров турецкая сторона выразила готовность принимать участие в миссии ООН в Донбассе.
"Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", — говорится в сообщении.
В администрации Порошенко добавили, что украинский президент проинформировал турецкую сторону о ситуации в Донбассе. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили подготовку Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между странами.
"Отдельно были обсуждены ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром", — добавили в пресс-службе.
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