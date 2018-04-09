Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Он уточнил, что Украина впервые будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран Большой семёрки.

«Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжёлому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения», — сказал Шевченко.

Встреча состоится в Торонто 22 апреля.