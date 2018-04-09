Ещё
Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Reuters
Главу МИД Украины Павла Климкина пригласили на встречу министров иностранных дел стран G7 (Большой семёрки).
>> G7 объяснила срок санкций против России
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
Он уточнил, что Украина впервые будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран Большой семёрки.
«Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжёлому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения», — сказал Шевченко.
Встреча состоится в Торонто 22 апреля.
RT на русском: последние новости
Минобороны России: удары по аэродрому в Сирии нанесли самолёты ВВС Израиля Проживающий в Лондоне свидетель по делу Березовского заявил, что обеспокоен за свою безопасность Ляшко заявил о намерении жениться
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул333
Санкции обрушили российский рынок256
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»200
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия214
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
01:23
В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым
Политика Образование
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение