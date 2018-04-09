Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7 

Главу МИД Украины Павла Климкина пригласили на встречу министров иностранных дел стран G7 (Большой семёрки).
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
Он уточнил, что Украина впервые будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран Большой семёрки.
«Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжёлому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения», — сказал Шевченко.
Встреча состоится в Торонто 22 апреля.