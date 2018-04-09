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Российские специалисты не нашли хлор в сирийской Думе
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Российские специалисты не нашли следов применения хлора в сирийской Думе 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские военные специалисты уже выезжали на место предполагаемой химической атаки в Сирии и не обнаружили там никаких следов применения хлора или какого-либо другого химического вещества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Туда уже, на это место, выезжали и наши военные специалисты, там побывали специалисты Сирийского общества Красного полумесяца, которые пользуются очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН, Международный комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или какого-то еще химического вещества против мирных граждан", — заявил Лавров.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек.
Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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