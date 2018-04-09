Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность

Живущий в Британии Терлюк боится за свою жизнь, заявили в Генпрокуратуре

Живущий в Великобритании ответчик по иску Бориса Березовского Владимир Терлюк заявил, что после случая с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля боится за свою жизнь, заявил в понедельник на брифинге советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев. "Живущий в Британии Терлюк заявил, что после истории со Скрипалем и (Николаем) Глушковым обеспокоен за свою жизнь", — сказал он. "На фоне событий последних месяцев этого года (отравление Скрипаля, убийство Глушкова Николая) я весь обеспокоен за безопасность и жизнь своей семьи. Факт моего нежелания быть лжесвидетелем может негативно отразиться на моем иммиграционном статусе в Великобритании", — процитировал Атмоньев обращение Терлюка, которое опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры. Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота" , умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.