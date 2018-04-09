Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность

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Живущий в Британии Терлюк боится за свою жизнь, заявили в Генпрокуратуре 

РИА Новости 1 час назад
Живущий в Великобритании ответчик по иску Бориса Березовского Владимир Терлюк заявил, что после случая с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля боится за свою жизнь, заявил в понедельник на брифинге советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев.
"Живущий в Британии Терлюк заявил, что после истории со Скрипалем и (Николаем) Глушковым обеспокоен за свою жизнь", — сказал он.
"На фоне событий последних месяцев этого года (отравление Скрипаля, убийство Глушкова Николая) я весь обеспокоен за безопасность и жизнь своей семьи. Факт моего нежелания быть лжесвидетелем может негативно отразиться на моем иммиграционном статусе в Великобритании", — процитировал Атмоньев обращение Терлюка, которое опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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