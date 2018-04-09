Рухани: США пожалеют об отказе от ядерной сделки

Санкции США, которые были отменены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) в 2015 году, будут возобновлены, если Трамп не откажется от них снова 12 мая. Трамп установил это как крайний срок для европейских держав, чтобы исправить "ужасные недостатки" сделки.

"Новый президент США, у которого есть большие претензии и много взлетов и падений в его словах и действиях, пытался в течение 15 месяцев сломать JCPOA … но структура JCPOA настолько сильна, что она ее не задели такие потрясения", — сказал Рухани в речи, транслируемой в прямом эфире на государственном телевидении.

По словам иранского президента, Тегеран не откажется от ядерной сделки, но если Соединенные Штаты откажутся от нее, "они пожалеют об этом".

"Наш ответ будет сильнее, чем они себе представляют, и они заметят это в течение недели", — заявил Рухани.

Как писали "Вести. Экономика", в середине августа Тегеран заявил, что может отказаться от сделки в считанные часы. Президент Хасан Рухани заявил, что это произойдет в том случае, если США используют дополнительные санкции против Ирана.

Он также намекнул, что Иран может быстро увеличить обогащение урана до уровня, который окажется даже выше, чем до подписания ядерного соглашения.

"Те, кто пытаются вернуться к языку угроз и санкций, являются пленниками их прошлых заблуждений, — сказал Рухани в своем обращении. — Если они захотят вернуться к этому опыту, определенно за короткое время — не через недели или месяцы, а через несколько часов или дней — мы вернемся к нашей предыдущей [ядерной] ситуации значительно более сильными".