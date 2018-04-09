Израиль отказался комментировать удар по Сирии

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Израильские военные не комментируют обвинения в налете на Сирию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Jack Guez
Израильские военные оставили без комментариев заявление российских коллег о причастности ВВС еврейского государства к налету на авиабазу в Сирии.
"Мы это не комментируем", — сказал РИА Новости один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
Ранее МО РФ сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали.
Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Ливанский телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря. Как передало агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения несколько человек. Источник, близкий к администрации США, позднее сообщил РИА Новости, что в настоящее время США не осуществляют военных операций против Сирии.
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