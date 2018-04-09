Названо число погибших при ракетном ударе по Сирии

СМИ: в результате ракетного удара по сирийскому аэродрому погибли не менее 14 военных

Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс в районе Пальмиры, подвергся в понедельник ракетной атаке. Как утверждает телеканал Al-Arabiya, удар был нанесен израильскими ВВС. В результате, по его сведениям, погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников, передает ТАСС Ранее телеканал Al-Mayadeen передал, что самолеты израильских ВВС находились в небе Ливана в момент, когда был нанесен ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе. Сирийский военный источник сообщил агентству «САНА» , что сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается. Со стороны Израиля , который неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений о ракетном ударе не поступало. 10 февраля сирийские зенитчики отразили израильский ракетный удар, который был нанесен после того, как ПВО Сирии сбили истребитель F-16. Представитель армии Израиля сообщил, что ВВС дважды атаковали наземные цели в Сирии: один удар был нанесен по иранскому пункту управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе в районе Пальмиры (на востоке Хомса), второй — по четырем иранским и восьми сирийским военным объектам в южной части страны.