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Названо число погибших при ракетном ударе по Сирии
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СМИ: в результате ракетного удара по сирийскому аэродрому погибли не менее 14 военных 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс в районе Пальмиры, подвергся в понедельник ракетной атаке. Как утверждает телеканал Al-Arabiya, удар был нанесен израильскими ВВС. В результате, по его сведениям, погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников, передает ТАСС.
Ранее телеканал Al-Mayadeen передал, что самолеты израильских ВВС находились в небе Ливана в момент, когда был нанесен ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе.
Сирийский военный источник сообщил агентству «САНА», что сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается.
Со стороны Израиля, который неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений о ракетном ударе не поступало.
10 февраля сирийские зенитчики отразили израильский ракетный удар, который был нанесен после того, как ПВО Сирии сбили истребитель F-16. Представитель армии Израиля сообщил, что ВВС дважды атаковали наземные цели в Сирии: один удар был нанесен по иранскому пункту управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе в районе Пальмиры (на востоке Хомса), второй — по четырем иранским и восьми сирийским военным объектам в южной части страны.
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