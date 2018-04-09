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США обсудят новые антироссийские санкции
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«Ъ»: США обсудят новые антироссийские санкции 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Reuters
В ближайшее время власти США обсудят новые антироссийские санкции. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник близкий к Госдепу США.
"Уже на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России", — заявил источник.
Он также добавил, что новые санкции представит советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, который известен своими радикальными взглядами.
Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
Впоследствии высокопоставленный представитель администрации США рассказал, что новые санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России.
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