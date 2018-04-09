«Ъ»: США обсудят новые антироссийские санкции

В ближайшее время власти США обсудят новые антироссийские санкции. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник близкий к Госдепу США

"Уже на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России", — заявил источник.

Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.