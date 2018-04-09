Трампа призвали скорее нанести удар по Сирии

Администрация Трампа намерена дождаться подтверждений того, что за химатакой в Вочточной Гуте стоят проправительственные силы Сирии , прежде чем предпринимать какие-то действия, пишет Financial Times . Однако ряд сил в США призывает президента нанести удар по Сирии как можно скорее, чтобы не выглядеть слабым.

Республиканцы призвали Дональда Трампа реализовать свои угрозы об ответном ударе США по Сирии за якобы совершенную химатаку в городе Дума , сообщает Financial Times. Так, сенатор Линдси Грэм заявил, что мягкий ответ Трампа может подорвать репутацию президента США. «Если он не сдержит обещание, он будет выглядеть слабым в глазах России Ирана », — предупредил сенатор.

Аналитики отмечают FT, что администрация Трампа дождется подтверждений того, что за химатакой стоят силы Башара Асада , прежде чем санкционирует ответный удар. Однако, в США есть влиятельные силы, которые настаивают на немедленном жестком ответе Трампа.

Трамп уже обратился к французскому президенту Эммануэлю Макрону , который еще в феврале обещал нанести ответный удар по «любой базе, которая будет ответственна за химическую атаку». «Президенты договорились обмениваться информацией и координировать решительный, совместный ответ», — сообщил Белый дом.

Издание также отметило, что в сети появилось видео, где видно, как медработники пытаются помочь людям с пеной у рта, и дают кислородные маски, в том числе детям и младенцам. Однако, подлинность видео не подтверждена, признала газета.

Напомним, в ночь на воскресенье повстанцы обвинили сирийскую армию в атаке с применением бомб с хлорином в городе Дума. «Множество погибших, в том числе женщин и детей… — написал Трамп в своем Твиттер. — Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить очень дорого», — подчеркнул американский лидер. В понедельник Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в связи с атакой в Сирии.

МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.

Несмотря на недоказанность обвинений, на Западе выступают с резкими заявлениями в адрессирийских властей, Ирана и России.