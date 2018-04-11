США рассказали о возможности удара по военным РФ

Белый дом не исключает возможность удара по российским войскам в Сирии

"Это означает, что все варианты рассматриваются", — сказала она, отвечая на вопрос, что означают угрозы в адрес РФ, которые президент США Дональд Трамп озвучил в Twitter.

Кроме того, Сандерс отметила, что американская разведка представила сведения, которые не позволяют усомниться в "причастности Дамаска Москвы " к инциденту в Восточной Гуте.

При этом она заявила, что удар остается "одним из вариантов действий" и президент еще может от него отказаться. В настоящее время продолжаются консультации с партнерами и союзниками Вашингтона по этому вопросу.

В среду Дональд Трамп написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным".

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума . Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск. США объявили, что изучают возможность военного ответа на действия правительственных сил.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.