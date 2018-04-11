США рассказали о возможности удара по военным РФ

Вашингтон не исключает возможность нанесения удара по ВС России силам в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет РИА Новости.
"Это означает, что все варианты рассматриваются", — сказала она, отвечая на вопрос, что означают угрозы в адрес РФ, которые президент США Дональд Трамп озвучил в Twitter.
Кроме того, Сандерс отметила, что американская разведка представила сведения, которые не позволяют усомниться в "причастности Дамаска и Москвы" к инциденту в Восточной Гуте.
При этом она заявила, что удар остается "одним из вариантов действий" и президент еще может от него отказаться. В настоящее время продолжаются консультации с партнерами и союзниками Вашингтона по этому вопросу.
В среду Дональд Трамп написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным".
Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.
Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск. США объявили, что изучают возможность военного ответа на действия правительственных сил.
Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.
Во вторник на заседании Совбеза ООН стороны не смогли прийти к общей точке зрения по сирийской проблеме. Один американский и два российских проекта резолюций не приняли из-за разногласий среди членов Совбеза.