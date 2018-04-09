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Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии
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СМИ: хуситы утверждают, что произвели ракетный пуск по силам коалиции в Саудовской Аравии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о запуске баллистической ракеты по позициям аравийской коалиции в провинции Джизан на юго-западе королевства. Заявление хуситов распространил в понедельник телеканал Al-Mayadeen.
В нем отмечается, что "ракетные войска [мятежников] совершили пуск баллистической ракеты типа "Кахер-2" по расположениям сил коалиции в Джизане".
Официального комментария командования альянса из Эр-Рияда пока не поступало.
За минувшие несколько недель хуситы неоднократно сообщали о ракетных обстрелах пограничной с Йеменом саудовской провинции Джизан баллистическими снарядами. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовскими ПВО.
По данным командования аравийской коалиции, ПВО Саудовской Аравии в общей сложности уже сбили 104 баллистических ракеты, выпущенные сторонниками "Ансар Аллах" по различным регионам королевства.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
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