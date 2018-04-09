Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии

СМИ: хуситы утверждают, что произвели ракетный пуск по силам коалиции в Саудовской Аравии

Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о запуске баллистической ракеты по позициям аравийской коалиции в провинции Джизан на юго-западе королевства. Заявление хуситов распространил в понедельник телеканал Al-Mayadeen. В нем отмечается, что "ракетные войска [мятежников] совершили пуск баллистической ракеты типа "Кахер-2" по расположениям сил коалиции в Джизане". Официального комментария командования альянса из Эр-Рияда пока не поступало. За минувшие несколько недель хуситы неоднократно сообщали о ракетных обстрелах пограничной с Йеменом саудовской провинции Джизан баллистическими снарядами. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовскими ПВО. По данным командования аравийской коалиции, ПВО Саудовской Аравии в общей сложности уже сбили 104 баллистических ракеты, выпущенные сторонниками "Ансар Аллах" по различным регионам королевства. Катар, Кувейт и Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн ОАЭ , к ней также присоединились Египет