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Экс президенту Южной Кореи предъявили обвинения
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Бывшему президенту Южной Кореи Ли Мён Баку предъявили обвинения в коррупции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывшему президенту Южной Кореи Ли Мён Баку предъявлены обвинения в коррупции и взяточничестве в особо крупных размерах, передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.
Таким образом, Ли Мён Бак стал четвертым президентом этой страны, который предстанет перед судом, наряду со своей преемницей на посту главы государства Пак Кын Хе — дочерью бывшего южнокорейского диктатора Пак Чжон Хи.
После того, как Пак Кын Хе была приговорена судом к 24 годам тюрьмы по обвинениям в коррупции, прокуратура Южной Кореи взялась за ее предшественника Ли Мён Бака.
Он находился у власти с 2008 по 2013 годы и теперь обвиняется в 16 случаях нарушения закона. Сейчас Ли Мён Бак, некогда успешный бизнесмен, находится в предварительном заключении.
Обвинения включают взятки на 10,4 миллиона долларов, в том числе от южнокорейских спецслужб, махинации, уклонение от налогов. Прокуратура также планирует добиться замораживания банковских счетов Ли Мён Бака, который большую часть обвинений не признает.
Перед судом в Южной Корее также в свое время предстали военный диктатор Чон Ду Хван и его преемник на посту президента Ро Дэ У.
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