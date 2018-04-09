Один из лидеров ИГ* ликвидирован в Афганистане

В НАТО сообщили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Афганистане

Согласно заявлению, террорист и его телохранитель были ликвидированы в результате авиаудара в четверг, 5 апреля, в северной провинции Фарьяб.

"Национальные силы безопасности Афганистана и антитеррористическое подразделение США ликвидировали Хикматуллу и ликвидируют любого преемника", — приводятся в заявлении слова командующего в миссии Джона Николсона.

Согласно заявлению, Хикматулла являлся высокопоставленным командиром подразделения группировки, действующего в провинции Хорасан . Командование уточняет, что Хикматулла отвечал помимо всего прочего за внешнюю поддержку боевиков и транспортировку бойцов из Центральной Азии в Афганистан.

По данным НАТО, Хикматулла являлся этническим узбеком и участвовал в различных исламистских группировках, в том числе у себя на родине в Узбекистане

Командование полагает, что место Хакматуллы в группировке занял другой узбек — Мавлави Хабибул Рахман. При этом НАТО отмечает наличие связей Рахмана с радикальным движением "Талибан" *, что свидетельствует, по их мнению, о трудностях, которые испытывает афганское подразделение ИГ* при назначении командиров.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности ( ISAF ) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида" * (запрещена в РФ).

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

* Террористическая группировка запрещена в России.