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Один из лидеров ИГ* ликвидирован в Афганистане
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В НАТО сообщили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Афганистане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Силы безопасности США и Афганистана ликвидировали одного из командиров подразделения террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран) Кари Хикматуллу на севере страны, сообщается в заявлении на сайте командования миссии НАТО в Афганистане.
Согласно заявлению, террорист и его телохранитель были ликвидированы в результате авиаудара в четверг, 5 апреля, в северной провинции Фарьяб.
"Национальные силы безопасности Афганистана и антитеррористическое подразделение США ликвидировали Хикматуллу и ликвидируют любого преемника", — приводятся в заявлении слова командующего в миссии Джона Николсона.
Согласно заявлению, Хикматулла являлся высокопоставленным командиром подразделения группировки, действующего в провинции Хорасан. Командование уточняет, что Хикматулла отвечал помимо всего прочего за внешнюю поддержку боевиков и транспортировку бойцов из Центральной Азии в Афганистан.
По данным НАТО, Хикматулла являлся этническим узбеком и участвовал в различных исламистских группировках, в том числе у себя на родине в Узбекистане.
Командование полагает, что место Хакматуллы в группировке занял другой узбек — Мавлави Хабибул Рахман. При этом НАТО отмечает наличие связей Рахмана с радикальным движением "Талибан"*, что свидетельствует, по их мнению, о трудностях, которые испытывает афганское подразделение ИГ* при назначении командиров.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"* (запрещена в РФ).
В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
* Террористическая группировка запрещена в России.
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