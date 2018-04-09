Боевики атаковали авиабазу в САР после обстрела

СМИ: боевики пытались перейти в наступление после обстрела авиабазы в Сирии

"Вслед за атакой авиабазы "Тийфор" (Т-4) были зафиксированы попытки ИГ* продвинуться в направлении расположенных в пустыне (двух) районов", — сообщил корреспондент телеканала, ссылаясь на свои источники.

Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США . Телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу в провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.

Как сообщила САНА со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения несколько человек.

* Запрещенная в России террористическая организация