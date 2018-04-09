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Боевики атаковали авиабазу в САР после обстрела
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СМИ: боевики пытались перейти в наступление после обстрела авиабазы в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Stringer
Боевики запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство"* попытались перейти в наступление в ряде районов сирийской провинции Хомс после ракетного удара по авиабазе Т-4 на востоке провинции, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
"Вслед за атакой авиабазы "Тийфор" (Т-4) были зафиксированы попытки ИГ* продвинуться в направлении расположенных в пустыне (двух) районов", — сообщил корреспондент телеканала, ссылаясь на свои источники.
Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу в провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.
Как сообщила САНА со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения несколько человек.
Как позднее сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации США, в настоящее время США не осуществляют военных операций против Сирии. А израильские военные отказались комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе, которую Израиль уже бомбил ранее.
* Запрещенная в России террористическая организация
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