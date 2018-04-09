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Ляшко решил жениться
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Ляшко объявил о свадьбе 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Facebook © O.Liashko
Депутат Верховной Рады, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко объявил на своей странице в Facebook, что женится на Росите Сайранен.
«Сегодня [8 апреля] я сделал своей Росите очень важное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет», — рассказал он.
По данным украинского издания «Вести», свадьба запланирована на 2 июня. Ляшко заявил, что их с Роситой ребенок «уже скоро расписываться будет», а они «только надумали».
«20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо», — рассказал депутат.
В комментариях к посту пользователи написали, что для Ляшко «даже личная жизнь — шоу».
«Чего только под выборы не придумают», — отметила она из подписчиц депутата.
Сайранен рассказывала tv.ua, что она познакомилась с Ляшко в 1998 году в зале игровых автоматов, где она работала. Ляшко представлял там клиента, которому не выдавали выигрыш, а Сайранен отстаивала позицию менеджера. По словам женщины, Ляшко «начал скандалить», и ей «пришлось погасить его огонь».
Сайранен родилась в Днепропетровске в семье военного. Ее прабабушка была испанкой, поэтому правнучка получила имя Росита.
У Ляшко и Сайранен есть дочь Владислава, родившаяся в 2002 году.
 Ещё 2 источника 
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