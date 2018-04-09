Ляшко решил жениться

Ляшко объявил о свадьбе

«Сегодня [8 апреля] я сделал своей Росите очень важное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет», — рассказал он.

По данным украинского издания «Вести», свадьба запланирована на 2 июня. Ляшко заявил, что их с Роситой ребенок «уже скоро расписываться будет», а они «только надумали».

«20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо», — рассказал депутат.

В комментариях к посту пользователи написали, что для Ляшко «даже личная жизнь — шоу».

«Чего только под выборы не придумают», — отметила она из подписчиц депутата.

Сайранен рассказывала tv.ua, что она познакомилась с Ляшко в 1998 году в зале игровых автоматов, где она работала. Ляшко представлял там клиента, которому не выдавали выигрыш, а Сайранен отстаивала позицию менеджера. По словам женщины, Ляшко «начал скандалить», и ей «пришлось погасить его огонь».

Сайранен родилась в Днепропетровске в семье военного. Ее прабабушка была испанкой, поэтому правнучка получила имя Росита.

У Ляшко и Сайранен есть дочь Владислава, родившаяся в 2002 году.