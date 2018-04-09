Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии

Удар по авиабазе в Сирии нанесли израильские войска

Сегодня между 3:25 и 3:53 по московскому времени два израильских F-15, пребывая над территорией Ливана , выпустили восемь управляемых ракет по аэродрому Тифор. Три ракеты упали в западной части аэродрома, а остальные были уничтожены противовоздушными силами Сирии

В Министерстве обороны отметили, что российские советники, находящиеся в Сирии, не пострадали.