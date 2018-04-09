Ещё
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удар по авиабазе в Сирии нанесли израильские войска 

Рамблер 2 часа назад
Ракетный удар по сирийской авиабазе нанесли истребители ВВС Израиля. Об этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.
Сегодня между 3:25 и 3:53 по московскому времени два израильских F-15, пребывая над территорией Ливана, выпустили восемь управляемых ракет по аэродрому Тифор. Три ракеты упали в западной части аэродрома, а остальные были уничтожены противовоздушными силами Сирии.
В Министерстве обороны отметили, что российские советники, находящиеся в Сирии, не пострадали.
Ранее SANA сообщило, что авиабаза правительственных сил Сирии подверглась ракетному удару. Тогда информагентство «не исключило», что сирийскую авиабазу, которая расположена на востоке провинции Хомс, атаковали военные США. Между тем канал Al Mayadeen сообщал, что незадолго до удара самолеты Военно-воздушных сил Израиля совершали разведывательные полеты между Сирией и Ливаном.
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»109
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия91
Степаненко покидает Россию67
Швыряющая младенцев медработница попала на видео33
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ63
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пообещала обнародовать переписку Мэй
Политика
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
00:27
Волочковой чудом удалось избежать трагедии
Шоу-бизнес
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение