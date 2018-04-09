РФ обвинила Израиль в ударе по Сирии

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Удар по авиабазе в Сирии нанесли израильские войска 

Рамблер 12 минут назад
Фото: wikipedia
Ракетный удар по сирийской авиабазе нанесли истребители ВВС Израиля. Об этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.
Сегодня между 3:25 и 3:53 по московскому времени два израильских F-15, пребывая над территорией Ливана, выпустили восемь управляемых ракет по аэродрому Тифор. Три ракеты упали в западной части аэродрома, а остальные были уничтожены противовоздушными силами Сирии.
В Министерстве обороны отметили, что российские советники, находящиеся в Сирии, не пострадали.
Ранее SANA сообщило, что авиабаза правительственных сил Сирии подверглась ракетному удару. Тогда информагентство «не исключило», что сирийскую авиабазу, которая расположена на востоке провинции Хомс, атаковали военные США. Между тем канал Al Mayadeen сообщал, что незадолго до удара самолеты Военно-воздушных сил Израиля совершали разведывательные полеты между Сирией и Ливаном.
 Ещё 13 источников 
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