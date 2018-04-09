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Милая объяснительная сотрудницы растрогала босса
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Реакция босса на милую объяснительную сотрудницы растрогало пользователей сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: CainMolir / Imgur
Сотрудница фирмы по имени Дженн, которая за несколько лет работы ни разу не опаздывала, прислала начальнику необычную объяснительную за опоздание на несколько минут. Объяснительная показалась боссу настолько милой, что он решил премировать работницу и выложить переписку с подчиненной на популярном портале Imgur.
По словам руководителя, Дженн — «очень милая пожилая леди», она работает в компании около восьми лет, и коллеги называют ее мамой. За годы работы она ни разу не опоздала. Однако одним утром ее боссу пришло сообщение.
«Привет. Я опоздаю на работу на несколько минут», — предупредила Дженн.
«Хорошо. Все в порядке? Обычно вы приходите вовремя или раньше», — ответил руководитель.
«Да, мой пес спал и выглядел так мило. Я потратила некоторое время, чтобы сфотографировать его вместо того, чтобы собираться», — призналась Дженн и прислала снимок дремлющего питомца.
«Только посмотрите на этого сладкого мальчика! Не торопитесь», — ответил начальник, предложив ей два билета на собачий фестиваль Bark at the Park.
Поступок руководителя растрогал пользователей Imgur. Свое одобрение высказали более 200 тысяч посетителей портала. «Как я мог расстроиться из-за этого милого щенка», — пишет автор поста.
Пользователи начали массово проситься к нему на работу.
«Можешь ли ты быть моим боссом? Я адекватен», — просил один из юзеров. « Могу ли я работать на вас? У меня симпатичные собаки, и я пунктуальный», — упрашивал другой. «Хороший босс. Только не позволяйте своим сотрудникам злоупотреблять этим», — советует Nearlyburly.
Доброму начальнику прислали так много вопросов о Дженн, что ему пришлось несколько раз обновлять запись и вносить новые разъяснения. К примеру, выяснилось, что это не единственный раз, когда женщина опоздала. В прошлый раз она задержалась из-за того, что ее сыну вырвали зубы мудрости.
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