Абэ попросит Трампа поднять перед КНДР вопрос о похищенных японцах

Как сообщалось ранее, Абэ отправится на переговоры с Трампом во Флориду 17-20 апреля в преддверии намеченной на май встречи президента США и лидера КНДР Ким Чен Ына

"Что касается вопроса похищенных, то я напрямую попрошу президента поднять его во время американо-северокорейских переговоров на высшем уровне", — приводит слова Абэ агентство Киодо.

Трамп может встретиться на территории «третьей» страны с Ким Чен Ыном после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Как сообщалось ранее, южнокорейский лидер также не исключил возможности проведения трехстороннего саммита в будущем между Сеулом Пхеньяном и Вашингтоном. Синдзо Абэ, который ранее выступал категорически против диалога с КНДР, на этот раз решил не «отставать» и также высказался за его встречу с Ким Чен Ыном, чтобы решать вопрос о похищенных японских гражданах. Но перспективы такой встречи пока не просматриваются, и Япония хочет обратиться за помощью к США.

В 70-е и 80-е годы прошлого столетия КНДР тайно вывезла к себе несколько граждан Японии, чтобы использовать их в шпионских целях. Часть этих лиц вернулась в Японию, однако в Токио не считают вопрос закрытым и настаивают на прояснении всех обстоятельств похищений и поиске остальных пропавших без вести японцев.