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Абэ попросит Трампа поднять перед КНДР вопрос о похищенных японцах
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Абэ попросит Трампа поднять перед КНДР вопрос о похищенных японцах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 9 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что во время визита в США лично попросит американского президента Дональда Трампа поднять вопрос о похищенных японцах на саммите с КНДР.
Как сообщалось ранее, Абэ отправится на переговоры с Трампом во Флориду 17-20 апреля в преддверии намеченной на май встречи президента США и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Что касается вопроса похищенных, то я напрямую попрошу президента поднять его во время американо-северокорейских переговоров на высшем уровне", — приводит слова Абэ агентство Киодо.
Трамп может встретиться на территории «третьей» страны с Ким Чен Ыном после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Как сообщалось ранее, южнокорейский лидер также не исключил возможности проведения трехстороннего саммита в будущем между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном. Синдзо Абэ, который ранее выступал категорически против диалога с КНДР, на этот раз решил не «отставать» и также высказался за его встречу с Ким Чен Ыном, чтобы решать вопрос о похищенных японских гражданах. Но перспективы такой встречи пока не просматриваются, и Япония хочет обратиться за помощью к США.
В 70-е и 80-е годы прошлого столетия КНДР тайно вывезла к себе несколько граждан Японии, чтобы использовать их в шпионских целях. Часть этих лиц вернулась в Японию, однако в Токио не считают вопрос закрытым и настаивают на прояснении всех обстоятельств похищений и поиске остальных пропавших без вести японцев.
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