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Крысы захватили Солсбери после отравления Скрипаля
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Крысы захватили оцепленные после отравления Скрипаля кварталы Солсбери — СМИ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Доступ в эти кварталы до сих пор закрыт для граждан, в том числе для сотрудников служб по борьбе с грызунами.
Резкий рост поголовья крыс отмечен в кварталах города Солсбери, который был оцеплен полицейскими, занимающимися расследованием дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как пишет Daily Mail, доступ в эти кварталы до сих пор закрыт для граждан, в том числе для сотрудников служб по борьбе с грызунами, что и стало причиной резкого увеличения численности крыс.
По информации издания, особенно неблагополучной является территория, прилегающая к пабу «Милл», который Сергей Скрипаль и его дочь Юлия посетили незадолго до отравления.
Ранее правоохранительные органы Великобритании сообщили, что расследование инцидента в Солсбери может занять месяцы, и обратились к местным жителям с просьбой быть готовыми к тому, что оцепление еще долго не снимут.
Также, по данным Daily Mail, местные власти намерены огородить места, где Скрипали побывали перед отравлением, трехметровыми заборами.
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