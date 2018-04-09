Крысы захватили Солсбери после отравления Скрипаля

Крысы захватили оцепленные после отравления Скрипаля кварталы Солсбери — СМИ

Доступ в эти кварталы до сих пор закрыт для граждан, в том числе для сотрудников служб по борьбе с грызунами.

Резкий рост поголовья крыс отмечен в кварталах города Солсбери, который был оцеплен полицейскими, занимающимися расследованием дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как пишет Daily Mail , доступ в эти кварталы до сих пор закрыт для граждан, в том числе для сотрудников служб по борьбе с грызунами, что и стало причиной резкого увеличения численности крыс.

По информации издания, особенно неблагополучной является территория, прилегающая к пабу «Милл», который Сергей Скрипаль и его дочь Юлия посетили незадолго до отравления.

Ранее правоохранительные органы Великобритании сообщили, что расследование инцидента в Солсбери может занять месяцы, и обратились к местным жителям с просьбой быть готовыми к тому, что оцепление еще долго не снимут.

Также, по данным Daily Mail, местные власти намерены огородить места, где Скрипали побывали перед отравлением, трехметровыми заборами.