Экс-порноактриса попросила суд вызвать Трампа для допроса под присягой

В конце марта суд в Калифорнии отклонил запрос адвоката экс-порноактрисы, требовавшего, чтобы Трамп и его юрист Майкл Коэн дали показания под присягой.

"Вот новое ходатайство мы только что подали, намереваясь вызвать для допроса под присягой Трампа и Коэна", — написал Авенатти в Twitter.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса , в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.

В Белом доме опровергли информацию о выплатах актрисе. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж. Адвокат Трампа также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с президентом США. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.