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Экс-порноактриса попросила суд вызвать Трампа для допроса под присягой
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Экс-порноактриса попросила суд вызвать Трампа для допроса под присягой 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Бывшая порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) направила в суд повторное прошение о вызове президента США Дональда Трампа и его адвоката для допроса под присягой, сообщил адвокат актрисы Майкл Авенатти.
В конце марта суд в Калифорнии отклонил запрос адвоката экс-порноактрисы, требовавшего, чтобы Трамп и его юрист Майкл Коэн дали показания под присягой.
"Вот новое ходатайство мы только что подали, намереваясь вызвать для допроса под присягой Трампа и Коэна", — написал Авенатти в Twitter.
Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.
В Белом доме опровергли информацию о выплатах актрисе. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж. Адвокат Трампа также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с президентом США. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
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