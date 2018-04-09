США признали непричастность РФ к атакам в Аризоне

В США признали, что РФ непричастна к взлому систем регистрации избирателей в Аризоне

Власти США признали, что Россия не имеет никакого отношения к кибератаке, в результате которой во время президентской гонки 2016 года был получен несанкционированный доступ к электронным системам для регистрации избирателей в американском штате Аризона, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер

По сведениям его источника в администрации США, хакерскую атаку осуществили некие криминальные структуры. Как отмечает агентство, утверждения о том, что к произошедшему причастна Россия, были основаны на неполной или устаревшей информации. Их позже повторили многие американские СМИ.

Ранее представители Министерства внутренней безопасности (МВБ) США заявляли, что некие хакеры, якобы связанные с Россией, перед президентской гонкой 2016 года или во время нее пытались получить доступ к электронным системам для проведения выборов в 21 американском штате. Успеха они якобы добились лишь в нескольких штатах, в их числе называли и Аризону.