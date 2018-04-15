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Госдеп выдвинул условия для диалога с Сирией
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Госдеп выдвинул условия для диалога с Сирией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Alex Brandon / AP
Американская сторона вернется к переговорам, если сирийское правительство задекларирует находящееся у него химическое оружие. Об этом в прямом эфире телеканала Fox News заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает РИА Новости.
По ее словам, при соблюдении этого условия американская сторона окажет содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу.
6 апреля сообщалось, что на сирийский город Дума, в котором правительственные силы ранее начали операцию по освобождению от боевиков, была сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.
Американская сторона считает, что за химатакой стоит сирийский режим.
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