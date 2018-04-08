Ещё
Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в КНДР подтвердили готовность к обсуждению денуклеаризации 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: AP
Руководство Северной Кореи сообщило американской администрации о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова, передает The Wall Street Journal.
>> Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
«США подтвердили, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова», — сообщил представитель администрации президента США Дональда Трампа.
Он не стал уточнять когда и каким образом северокорейская сторона дала понять о готовности к обсуждению этого вопроса, так как переговоры между сторонам ведутся в тайне, в них участвуют сотрудники разведки обеих стран.
Ранее стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.
Газета.Ru: последние новости
Трамп обвинил Обаму в "сирийской катастрофе" Дом Скрипалей в Солсбери могут снести до осмотра на наличие следов яда Sunday Times: Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН790
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность827
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1425
Волчкову в расцвете сил убил рак60
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию424
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение