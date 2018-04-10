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«РФ не смогла гарантировать неприменение химоружия в Сирии»
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Белый дом: Россия не смогла гарантировать неприменение химоружия в Сирии 

РИА Новости 10 апреля 2018
Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что РФ не смогла гарантировать неприменение Сирией химического оружия.
По ее словам, РФ выступала гарантом того, что химоружие не будет использовано в Сирии. "Они не смогли этого сделать. Они также помогли Сирии, наложив вето на 6 различных резолюций СБ ООН, которые помогли защитить (президента САР Башара) Асада", — сказала она журналистам на брифинге.
Сандерс отметила, что Россия проявила себя "с плохой стороны", но выразила надежду, что это поведение изменится.
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