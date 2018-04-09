ЕС обвинил Дамаск в химатаке в Думе

Евросоюз полагает, что различные данные указывают на причастность официальных властей Дамаска к химатаке в Думе, заявила в понедельник на брифинге в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС.
Накануне ЕС призвал международное сообщество незамедлительно принять ответные меры в связи с новым случаем применения химоружия в пригороде Дамаска Думе. В заявлении говорилось, в частности, что "доказательства указывают на еще одну химическую атаку режима".
"Мы следили за развитием, и из разных источников, и все вместе дало нам убежденность, что различные детали указывают на причастность сирийского режима, когда мы говорим о химатаке", — заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, отвечая на брифинге в ЕК на вопрос журналистов, какими доказательствами располагает ЕС, обвиняя Дамаск в этом инциденте.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что требует немедленно разблокировать район предполагаемой химатаки в Сирии, который окружен сирийской армией. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. По словам дипломатов, встреча состоится во второй половине дня в понедельник. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.