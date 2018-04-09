ЕС обвинил Дамаск в химатаке в Думе

ЕС считает Дамаск причастным к инциденту с химатакой в Думе

Евросоюз полагает, что различные данные указывают на причастность официальных властей Дамаска к химатаке в Думе , заявила в понедельник на брифинге в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС.

Накануне ЕС призвал международное сообщество незамедлительно принять ответные меры в связи с новым случаем применения химоружия в пригороде Дамаска Думе. В заявлении говорилось, в частности, что "доказательства указывают на еще одну химическую атаку режима".

"Мы следили за развитием, и из разных источников, и все вместе дало нам убежденность, что различные детали указывают на причастность сирийского режима, когда мы говорим о химатаке", — заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, отвечая на брифинге в ЕК на вопрос журналистов, какими доказательствами располагает ЕС, обвиняя Дамаск в этом инциденте.