Ещё
ЕС обвинил Дамаск в химатаке в Думе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС считает Дамаск причастным к инциденту с химатакой в Думе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Евросоюз полагает, что различные данные указывают на причастность официальных властей Дамаска к химатаке в Думе, заявила в понедельник на брифинге в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС.
Накануне ЕС призвал международное сообщество незамедлительно принять ответные меры в связи с новым случаем применения химоружия в пригороде Дамаска Думе. В заявлении говорилось, в частности, что "доказательства указывают на еще одну химическую атаку режима".
"Мы следили за развитием, и из разных источников, и все вместе дало нам убежденность, что различные детали указывают на причастность сирийского режима, когда мы говорим о химатаке", — заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, отвечая на брифинге в ЕК на вопрос журналистов, какими доказательствами располагает ЕС, обвиняя Дамаск в этом инциденте.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что требует немедленно разблокировать район предполагаемой химатаки в Сирии, который окружен сирийской армией. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар — призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. По словам дипломатов, встреча состоится во второй половине дня в понедельник. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.
РИА Новости: последние новости
В Минобороны рассказали, кто нанес ракетный удар по сирийскому аэродрому Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7 Порошенко и Эрдоган встретились в аэропорту Стамбула "на ногах"
 Ещё 109 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара преодолел новый рубеж179
Санкции обрушили российский рынок650
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй78
Царев назвал следующего президента Украины59
Черный понедельник наступил для России42
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
02:05
Черный понедельник наступил для России
Рынки Статьи
01:53
Волчкова до конца прятала свою семью
Шоу-бизнес
00:39
Число вакансий стало в 4 раза больше безработных
Новости Москвы
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
03:02
В Кремле назвали вопиющими новые санкции США
Политика Компании
09:54
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение