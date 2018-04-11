В Азербайджане начались президентские выборы

Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана открылись в стране в 08:00 по местному времени (07:00 мск). В голосовании, которое продлится до 19:00 (18:00 мск), могут принять участие более 5,3 млн избирателей, которых ждут на 5641 участке в 125 округах.
Процесс волеизъявления граждан будет проходить не только внутри страны, но в диппредставительствах республики за рубежом. В целом, за пределами Азербайджана открыт 41 избирательный участок, в том числе три в России: в здании посольства в Москве, а также генконсульствах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
В избирательные бюллетени включены имена восьми кандидатов. В их числе действующий президент — 56-летний Ильхам Алиев, которого выдвинула руководимая им правящая партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), и еще пять лидеров партий: Араз Ализаде (Социал-демократическая партия Азербайджана); Гудрат Гасангулиев ("Единый Народный фронт Азербайджана"); Фарадж Гулиев ("Движение национального возрождения"); Хафиз Гаджиев ("Современный Мусават") и Сардар Мамедов (Демократическая партия Азербайджана), а также Рази Нуруллаев, выдвинутый "Инициативной группой фронтистов" и Захид Орудж, баллотирующийся в порядке самовыдвижения.