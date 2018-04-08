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Полиция предотвратила теракт в Берлине
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СМИ: полиция предотвратила теракт в Берлине 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Reuters
Полицейские задержали четырех человек, которые готовили теракт на полумарафоне в Берлине. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на источники.
Полиция предполагает, что задержанные планировали напасть с ножом на зрителей и участников спортивного мероприятия.
Кроме того, правоохранители установили, что четверо мужчин были связаны с выходцем из Туниса Анисом Амри, который устроил теракт на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года. Тогда погибли 11 человек.
Накануне в немецком городе Мюнстер водитель фургона наехал на посетителей кафе. В результате погибли два человека, сам мужчина покончил с собой.
Тем не менее полиция не связывает инцидент с терактом.
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