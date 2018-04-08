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Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
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Виктория Скрипаль заявила, что Юлия «отчаянно» хочет вернуться в Россию 

РИА Новости 2 часа назад
Виктория Скрипаль в интервью газете The Telegraph заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, отравленная в Солсбери месяц назад, "отчаянно" хочет вернуться в Россию.
"У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее тут работа и любимый человек", — сказала Виктория.
Она также отметила, что ее родственница была бы в безопасности только "на луне".
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"В этой ситуации, принимая во внимания то, что происходит, никто не может защитить ее. Ни одна сторона не может гарантировать ее безопасность", — пояснила Виктория.
Ранее стало известно, что посольство Британии не дало ей визу. По словам Виктории, посольство выразило неуверенность в том, что Юлия хочет ее видеть. Кроме того, в отказе отметили, что Виктория никогда не ездила к Скрипалям до этого и что у нее нет никаких источников доходов, сбережений или спонсоров.
Экс-полковник ГРУ Сергей и его дочь Юлия чем-то отравились в начале марта. Британские власти утверждают, что к этому причастна Россия, Москва эти обвинения отрицает.
Виктория Скрипаль ранее высказывала мнение, что у ее дяди и двоюродной сестры пищевое отравление. Она также выразила готовность дать показания британской полиции.
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