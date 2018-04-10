В НАТО рассказали о возможных контактах с РФ

В НАТО рассказали о возможных новых контактах с Россией

"НАТО и Россия поддерживают открытые линии связи между военными, которые призваны способствовать предсказуемости и транспарентности в нашей военной деятельности", — напомнил представитель альянса.

В этом контексте 21 марта состоялся телефонный разговор Скапарротти и Герасимовым, отметил он.

"Разговор демонстрирует явную обоюдную заинтересованность в поддержании военных коммуникаций в соответствии с политикой транспарентности и диалога НАТО", — сказал собеседник агентства.

"Любые будущие взаимодействия будут объявлены в установленном порядке", — заявил он.