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Виктория Скрипаль готова дать показания британской полиции
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Виктория Скрипаль готова дать показания британской полиции, пишут СМИ 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктория готова дать показания британской полиции, если правоохранительные органы захотят с ней побеседовать, сообщает газета Sunday Telegraph со ссылкой на ее слова.
"Она добавила, что хочет пойти в Скотланд-Ярд, "чтобы дать разъяснения, если их что-то интересует", — пишет газета.
В пятницу СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что посольство Великобритании в России отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала навестить свою двоюродную сестру Юлию.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
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