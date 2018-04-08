Тюремная политика: как сажают президентов и премьеров

Экс-президент Южной Кореи проведет за решеткой 24 года

На этой неделе экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию. Таким образом, 66-летняя Пак Кын Хе сможет выйти на свободу к 90 годам. Приговор суда стал итогом годового разбирательства. Экс-главу задержали в конце марта 2017 года после объявленного импичмента. Кто из бывших лидеров государств отправился за решетку, — в материале «Газеты.Ru»

Изначально прокуратура требовала приговорить экс-главу Южной Кореи Пак Кын Хе к 30 годам тюремного заключения и штрафу в $95 млн Ее признали виновной в тесных связях с крупнейшими корпорация страны — Samsung и Lotte, деньги которых она отмывала со своей подельницей — Чхве Сун Силь.

Подруга осужденного президента оказывала давление на корпорации с целью перевода финансовых средств в подконтрольные ей благотворительные фонды. Помимо этого, тесные связи Чхве с экс-президентом помогали ей в течение нескольких лет влиять на госполитику, не занимая никаких официальных должностей.

Приговор Чхве Сун Силь был оглашен в феврале 2018 года. Она получила на четыре года меньше, однако будет обязана выплатить штраф в размере $16,6 млн Под суд попал и вице-президент Samsung Ли Чжэ Ена за дачу взяток ближайшему окружению бывшего президента Южной Кореи. Однако, отсидев полгода, бизнесмен смог избежать реального наказания. За него вступилась Пак Кын Хе, в феврале 2018 года его выпустили из-под стражи, заменив приговор на условный и сократив его вдвое. В общей сложности по делу о коррупции проходило 30 человек, среди которых — помощники Пак и главы корпораций.

Политический скандал, итогом которого стал импичмент экс-главы Южной Кореи, начался в 2016 году. Массовый митинг в центре Сеула собрал около миллиона участников. Люди требовали немедленной отставки Пак Кын Хе от занимаемой должности. Резонанс этого дела подчеркивает и тот факт, что оглашение приговора впервые в истории страны транслировалось телевидением. Сама экс-лидер республики не присутствовала на оглашении приговоре. Свою вину она отрицает. В мае прошлого года южнокорейский народ избрал нового президента. Им стал Мун Чжэ Ин.

КНДР отличается суровостью приговоров в отношении первых лиц. Так, в 2015 году в СМИ появилась информация о смертной казни, к которой был приговорен министр вооруженных сил КНДР Хен Ен Чхоль.

Приговор был приведен в действие в 2015 году за государственную измену, в которой его обвинили из-за того, что глава МВД задремал во время совещания в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына

Со времени прихода к власти Ким Чен Ына подобные новости появлялись друг за другом. Некоторые их них опровергались. Однако, если верить информации в СМИ, расстрелу также подвергся дядя Ким Чен Ына — Чан Сон Тхэк. Он обвинялся в коррупции и разгульном образе жизни. Северокорейский политик признал свою вину во время военного трибунала, после чего был расстрелян.

Экс-президент крупнейшей южноамериканской страны Бразилии Лулу да Силву также в ближайшее время может оказаться за решеткой.

Его приговор за коррупционные действия планируется исполнить до 10 апреля текущего года.

Соответствующее разрешение вынес Федеральный верховный суд страны. Лулу да Силву приговорили к 12 годам и одному месяцу, увеличив ранее назначенный срок. Экс-лидер планирует подать апелляцию. Несмотря на приговор бывший национальный лидер намерен баллотироваться на новых выборах, которые пройдут в Бразилии в октябре.

Два тайваньских экс-президента — Ли Дэнхуэй и сменивший его Чэнь Шуйбянь — приговорены к 20 годам лишения свободы каждый.

Ли Дэнхуэй обвинялся за растрату $7,79 млн из бюджета страны. Деньги, которые он потратил на личные нужды, хранились в секретном дипломатическом фонде. Бывшему национальному лидеру на данный момент 95 лет. На момент окончания срока ему должно исполниться 108 лет.

Следующий президент Тайваня Чэнь Шуйбянь, который управлял островом с 2000 по 2008 годы, признан виновным в получении взятки в размере $13 млн Еще ранее по делу о коррупции, отмывании денежных средств, а также даче ложных показаний тайваньский политик получил 18,5 года. Однако позже суд смягчил наказание, общая сумма которого составила 20 лет.

В 2013 году Чэнь, которому в настоящий момент 67 лет, совершил попытку самоубийства с целью протеста против своего заключения. Он не раз называл дело против него политически мотивированным, которое было сфабриковано по указанию другого экс-президента Ма Инцзю. Срок ее полномочий завершился в 2016 году. В частности, Чэнь Шуйбянь открыто выступал за отделение Тайваня от Китая , чем вызывал недовольство у правительства.

Бывший премьер-министр Пакистана Шариф Наваз находится в настоящий момент под следствием в связи с утечкой «панамских документов». На его причастность к офшорным компаниям указали оппозиционные политики Пакистана.

Верховный суд страны в июле 2017 года отстранил его от занимаемой должности в связи с расследованием, открытым из-за причастности его сыновей к так называемым «панамским документам». Судебное разбирательство уголовного дела ведет спецкомиссия.

Архив «панамских документов» утек в СМИ в начале апреля 2016 года. В них, в частности, содержатся сведения об офшорных схемах, к которым могут быть причастны политики и бизнесмены. Ордер на арест был выдан пакистанским судом в конце октября 2017. Политик отрицает свою вину. Обвинения по этому делу также предъявлены дочери Шарифа Марьям и его зятю Мухаммаду Сафдару.

В этом ряду, где, в основном, политиков преследуют за экономические преступления, выделяется экс-президент Израиля Моше Кацав , которого в 2011 году признали виновным в действиях сексуального характера. Его отправили за решетку на семь лет, однако в конце 2016 года покинул тюрьму условно-досрочно.

Тогда — в 2011 году — суд в Тель-Авиве признал Моше Кацава виновным в двух изнасилованиях, которые он совершил в 1998 году, когда занимал пост министра туризма, а также виновным в сексуальных домогательствах к двум женщинам в период своего президентства — с 2000 по 2007 годы.

Приговор экс-президенту можно считать относительно мягким. Максимальный срок, грозящий в Израиле за подобные действия, составляет 16 лет тюремного заключения. В тюрьму Кацав попал в 65-летнем возрасте по итогам четырехлетнего разбирательства.