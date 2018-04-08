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Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
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Трамп обвинил Путина и Иран после сообщений о химатаке в Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил президента России Владимира Путина и руководство Ирана в поддержке президента Сирии Башара Асада.
"Многие погибли, включая женщин и детей, в бездумной химической атаке в Сирии. Зона поражения оцеплена и окружена армией Сирии, которая делает ее совершенно недоступной извне. Президент Путин, Россия и Иран ответственны в поддержке Зверя Асада. Придется заплатить большую цену", — написал Трамп.
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Он также призвал как можно скорее открыть зону для оказания медицинской помощи и назвал ситуацию "еще одной гуманитарной катастрофой безо всяких причин".
Ранее сообщалось, что Лондон призвал к срочному расследованию химатак в Сирии. С требованием помочь в расследовании предполагаемых химатак также выступили в США. В МИД России назвали "лживыми домыслами" сообщения о химатаке в Восточной Гуте
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