Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил президента России Владимира Путина и руководство Ирана в поддержке президента Сирии Башара Асада.
"Многие погибли, включая женщин и детей, в бездумной химической атаке в Сирии. Зона поражения оцеплена и окружена армией Сирии, которая делает ее совершенно недоступной извне. Президент Путин, Россия и Иран ответственны в поддержке Зверя Асада. Придется заплатить большую цену", — написал Трамп.
Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.
Он также призвал как можно скорее открыть зону для оказания медицинской помощи и назвал ситуацию "еще одной гуманитарной катастрофой безо всяких причин".
Ранее сообщалось, что Лондон призвал к срочному расследованию химатак в Сирии. С требованием помочь в расследовании предполагаемых химатак также выступили в США. В МИД России назвали "лживыми домыслами" сообщения о химатаке в Восточной Гуте.