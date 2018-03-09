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Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
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Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии 

Рамблер 9 марта 2018
Американский сенатор Джон Маккейн обвинил президента США Дональда Трампа в «провокации» химической атаки в Сирии, сообщает CNN.
По мнению Маккейна, заявления Трампа о возможном выводе войск из Сирии «воодушевили» правительство Сирии «бросить вызов» США.
«Бездействие США придало им (президенту Сирии Башару Асаду и его союзникам. — Прим. ред.) сил», — уверен он.
Накануне западные СМИ сообщили о том, что в сирийском городе Дума якобы был применен токсичный газ, в результате чего погибли 70 человек. В свою очередь, в Министерстве обороны России назвали информацию о химатаке «очередной фальшивкой», которую опровергает открытие гуманитарного коридора для вывода боевиков из города.
На прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сирии в течение ближайших шести месяцев. По данным СМИ, лидер Соединенных Штатов пока не предпринял каких-либо официальных шагов, однако «сигнализировал» о намерении своим советникам.
 Ещё 48 источников 
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