Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии

По мнению Маккейна, заявления Трампа о возможном выводе войск из Сирии «воодушевили» правительство Сирии «бросить вызов» США.

«Бездействие США придало им (президенту Сирии Башару Асаду и его союзникам. — Прим. ред.) сил», — уверен он.

Накануне западные СМИ сообщили о том, что в сирийском городе Дума якобы был применен токсичный газ, в результате чего погибли 70 человек. В свою очередь, в Министерстве обороны России назвали информацию о химатаке «очередной фальшивкой», которую опровергает открытие гуманитарного коридора для вывода боевиков из города.

На прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сирии в течение ближайших шести месяцев. По данным СМИ, лидер Соединенных Штатов пока не предпринял каких-либо официальных шагов, однако «сигнализировал» о намерении своим советникам.