Трамп опроверг чрезмерные расходы Прюитта

Трамп ответил на слухи о чрезмерных расходах Прюитта

"Хотя расходы на безопасность у него были несколько выше, чем у предшественника, Скотту Прюитту грозили смертью из-за его жестких действий в EPA… Арендная плата примерно на уровне рынка, расходы на поездки — ОК. Скотт хорошо делает свою работу!" — написал Трамп в Twitter.

Прюитта критиковали за то, что он снял квартиру в центре Вашингтона у жены лоббиста, зарегистрированного при ЕРА. При этом Прюитт платил за квартиру 1500 долларов в месяц и оплачивал только те дни, когда там останавливался. Это вызвало предположения о конфликте интересов.