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Трамп опроверг чрезмерные расходы Прюитта
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Трамп ответил на слухи о чрезмерных расходах Прюитта 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп назвал необоснованными слухи о чрезмерных расходах главы Агентства США по охране окружающей среды (EPA) Скотта Прюитта, который оказался под огнем критики в последнее время.
"Хотя расходы на безопасность у него были несколько выше, чем у предшественника, Скотту Прюитту грозили смертью из-за его жестких действий в EPA… Арендная плата примерно на уровне рынка, расходы на поездки — ОК. Скотт хорошо делает свою работу!" — написал Трамп в Twitter.
Прюитта критиковали за то, что он снял квартиру в центре Вашингтона у жены лоббиста, зарегистрированного при ЕРА. При этом Прюитт платил за квартиру 1500 долларов в месяц и оплачивал только те дни, когда там останавливался. Это вызвало предположения о конфликте интересов.
Также СМИ писали о том, что для охраны Прюитта задействованы 19 человек и 19 автомобилей. Наконец, его критиковали за то, что он постоянно летает первым классом за счет налогоплательщиков. Ранее министр здравоохранения Том Прайс ушел в отставку из-за скандала с масштабными затратами на его перелеты.
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