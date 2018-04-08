ЦРУ и МИ-6 спланировали операцию по вывозу Скрипалей в США

Как утверждается, совместная операция ЦРУ и МИ-6 готовится с целью уберечь Скрипаля и его дочь от «новых покушений», передает ТАСС со ссылкой на британское издание The Sunday Times.

«Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами», — считает источник издания в западных разведслужбах.

В статье говорится, что Юлия и Сергей Скрипали не только находятся в сознании, но и скоро начнут оказывать помощь в расследовании инцидента в Солсбери.

Издание также утверждает, что Юлия Скрипаль якобы отвергла предложение о предоставлении ей консульского доступа со стороны посольства России , что «убедило британских чиновников в том, что она может навсегда перебраться на Запад».