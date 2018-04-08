Скрипалей предложили переправить в США под чужими именами

Австралия и Источник в британском правительстве рассказал изданию, что секретная служба Ми-6 обсудила с ЦРУ возможные варианты для переправки Скрипалей под новыми личностями. Среди прочих, назывались Канада Новая Зеландия , однако приоритетом были США как «страна с наименьшими шансами на то, что их там убьют»

Также источники подтвердили, что пострадавшие находятся в сознании и в скором времени начнут помочь следствию.

По информации газеты, Юлия Скрипаль отказалась от консульской поддержи со стороны России , что стало «явным шагом в том, что она может навсегда переехать на Запад».