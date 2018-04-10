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Капитан «Норда» вышел из СИЗО
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Капитан «Норда» вышел из следственного изолятора 

RT на русском 16 минут назад
Фото: © Государственная пограничная служба Украины
Капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора, он должен явиться на допрос в СБУ.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу прокуратуры.
Отмечается, что Горбенко должен явиться на допрос в управление Службы безопасности Украины.
Ранее стало известно, что адвокаты направились к капитану судна «Норд», находящемуся в херсонском СИЗО.
Адвокат отмечал, что также 10 апреля СБУ планирует провести допрос девятерых членов экипажа.
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