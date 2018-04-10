Капитан «Норда» вышел из СИЗО

Капитан «Норда» вышел из следственного изолятора

Капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора , он должен явиться на допрос в СБУ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что Горбенко должен явиться на допрос в управление Службы безопасности Украины.

Ранее стало известно, что адвокаты направились к капитану судна «Норд», находящемуся в херсонском СИЗО.

Адвокат отмечал, что также 10 апреля СБУ планирует провести допрос девятерых членов экипажа.