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Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку
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СМИ: Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава аппарата Белого дома Джон Келли 28 марта пригрозил покинуть свой пост. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, в тот день Келли разозлился во время встречи с Трампом в Овальном кабинете. После этого он вышел и заявил, что собирается «уйти».
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что называть слова Келли угрозой, «вероятно, было бы слишком, так как это больше было похоже на неприятное разочарование».
Отмечается, что Келли часто заявлял о том, что он «не должен находится» в Белом доме, так как «изначально не искал работу».
Также отмечается, что Келли в устной форме угрожал уйти более одного раза за последние восемь месяцев.
Ранее стало известно, что Келли пытается отучить Трампа тратить много времени на Twitter.
RT на русском: последние новости
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