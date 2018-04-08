В Венгрии пройдут парламентские выборы

Всеобщие парламентские выборы пройдут в воскресенье, 8 апреля, в Венгрии , опросы предрекают победу правящей с 2010 года право-популистской партии ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венгрии 6 апреля 2014 года. Победу на них одержала партия Орбана, получив 133 кресла в 199-местном парламенте.

Основная борьба на выборах идет между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик"), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP ("Политика может быть другой"), партия "Демократическая коалиция" и либеральная партия "Движение Моментум".

Выборы в национальное собрание

Парламент в Венгрии (национальное собрание) формируется каждые четыре года по смешанной системе: из 199 депутатов 106 избираются от мажоритарных округов, а 93 — по партийным спискам.

Чтобы пройти в парламент, партии необходимо достичь барьера в 5%, для списка из двух партий — 10%, для списка из трех и более партий — 15%. Национальные меньшинства могут представить свои списки кандидатов и также должны достичь избирательного барьера в 5% от всех голосов за меньшинства.

Согласно конституции, правом голосовать в Венгрии обладают граждане старше 18 лет. Не проживающие на постоянной основе в стране граждане Венгрии имеют право голосовать только по партийным спискам.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) направило на венгерские выборы 19 наблюдателей и экспертов из 16 стран.

Что показывают опросы

Опросы общественного мнения предрекают однозначную победу ФИДЕС, поддержка этой партии избирателями колеблется на уровне 50%. Однако сомнительно, что при таком раскладе ФИДЕС сохранит конституционное большинство и продолжит свое безусловное лидерство в венгерской политике. На прошлых выборах ФИДЕС этого добилась, получив две трети депутатских кресел.

За второе место борются крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик") и Венгерская социалистическая партия. По последним данным опросов, они идут ноздря в ноздрю, заручившись поддержкой порядка 20% граждан.

Преодолевая барьер в 5%, в парламент Венгрии также проходят зеленые либералы LMP (8-12%) и партия "Демократическая коалиция" (5-7%). Популярность либералов из партии "Движение Моментум" колеблется на уровне 1-2%.

Флагман российско-венгерского сотрудничества

Россию и Венгрию объединяют совместные проекты в разных сферах, а флагманом российско-венгерского сотрудничества, как говорят в Будапеште , является "Пакш-2" — проект сооружения новых энергоблоков единственной венгерской АЭС "Пакш".

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС с реакторными установками по российской технологии ВВЭР-1200. Эти установки поколения "3+" соответствуют самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности.

Весной 2017 года после одобрения проекта Еврокомиссией венгерский регулирующий орган выдал разрешение на площадку АЭС "Пакш-2". Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро. Строительные работы по подготовке площадки будущих атомных энергоблоков "Пакша-2", как планируется, стартуют в нынешнем году.

Реакция Будапешта на "дело Скрипаля"

Реакции Венгрии на так называемое "дело Скрипаля", всколыхнувшее международную общественность, не отличается от большинства стран ЕС : Будапешт выслал одного российского дипломата в знак солидарности с Великобританией МИД РФ "в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника" вручил послу Венгрии Яношу Балла ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства.