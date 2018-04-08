СМИ: Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку 

Глава аппарата Белого дома Джон Келли намерен подать в отставку. Об этом он заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце марта, передает РИА Новости со ссылкой на издание Axios.
Отмечается, что Келли неоднократно за последние восемь месяцев угрожал покинуть свой пост.
Ранее Трамп произвел перестановки в госдепартаменте и Центральном разведывательном управлении. Так, новым руководителем американского внешнеполитического ведомства стал Майкл Помпео, а новым главой ЦРУ назначили Джину Хэспел.