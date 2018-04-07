Глава аппарата Белого дома пригрозил Трампу отставкой

По их данным, 28 марта Келли встретился с Трампом в Овальном кабинете, где в приступе гнева пригрозил уйти со своего поста. При этом один из источников отметил, что это больше походило на «разочарование» в работе.

Axios подчеркивает, что глава аппарата Белого дома неоднократно заявлял, что не должен был занимать этот пост и не рвался получить эту работу.

Также сообщается, что Келли даже начал собирать свои личные вещи в кабинете. Тем не менее никаких формальных заявлений об отставке с его стороны пока не поступало.